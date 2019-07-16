2019-07-16T09:38:54+03:00
Общество

Белгородец оплатил моральный вред за причинение смерти по неосторожности

Приставы взыскали с виновника ДТП 600 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец оплатил моральный вред за причинение смерти по неосторожности.Белгородец оплатил моральный вред за причинение смерти по неосторожности.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Житель Белгородской области оплатил 600 тысяч рублей морального вреда, причиненного преступлением по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Но долг он погасил только после вмешательства судебных приставов.

Накануне судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения решения суда будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения.

Также был арестован автотранспорт должника, «Ford Focus» 2018 года выпуска.

После этих мер должник оплатил моральный вред. Денежные средства перечислены взыскателю, запрет с автотранспорта снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Открытие» снижает ставки по ипотеке
Белгородская область: на обустройство набережной Ворсклы потратят 50 миллионов рублей
В Белгородской области ожидаются ливни с градом
В IХ «Кубке Белогорья» по шахматам примут участие более двухсот шахматистов России и Украины
В Старом Осколе вытащили из воды тонущего мужчину
Белгородца подозревают в том, что он ногами избил жену за отказ приготовить ужин
В Белгородской области грабитель оставил 89-летнюю женщину без телевидения
Белгородские приставы защитили права ребенка
В Белгородском районе спасатели пришли на помощь котенку
Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
Инженер из Белгорода поучаствовал в благотворительном проекте «Мост доверия»
«Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям
В Белгороде на улице Буденного водитель «Рено» сбил двух пешеходов
Белгородская область: на автодороге «Томаровка-Стрелецкое-Задельное» погиб 39-летний водитель
Сбербанк проведет одно из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований
Как будут отдыхать белгородцы в 2020 году
Метеочувствительным белгородцам завтра лучше запастись валерианой