СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-16T09:38:54+03:00

Белгородец оплатил моральный вред за причинение смерти по неосторожности. Фото: "КП" Архив

Приставы взыскали с виновника ДТП 600 тысяч рублей

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Житель Белгородской области оплатил 600 тысяч рублей морального вреда, причиненного преступлением по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Но долг он погасил только после вмешательства судебных приставов.

Накануне судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения решения суда будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения.

Также был арестован автотранспорт должника, «Ford Focus» 2018 года выпуска.

После этих мер должник оплатил моральный вред. Денежные средства перечислены взыскателю, запрет с автотранспорта снят.

ИСТОЧНИК KP.RU