В Старом Осколе вытащили из воды тонущего мужчину

15 Июль 18:12 2019-07-15T18:12:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные в Старом Осколе спасатели вызволили из водоема тонущего мужчину. По предварительным данным, пострадавший почувствовал себя плохо из-за схватившей его судороги.

Местный житель 1970 года рождения отдыхал со своей семьей на оборудованном пляже «Песчаный карьер». Мужчина решил поплавать, но на расстояние 30 метров от берега внезапно стал тонуть. Староосколец вовремя успел позвать на помощь спасателей Управления ГОЧС, которые дежурили на пляже. Один из них сразу же запрыгнул в лодку, в считанные минуты добрался до тонущего и вызволил его из воды. Мужчину доставили на берег, к счастью, медицинская помощь не потребовалась.

ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает: купаться нужно только в установленных местах, не заплывать далеко от берега, не оставлять детей без присмотра, не подплывать к плавательным средствам. Чтобы избежать несчастных случаев, будьте предельно внимательны и ответственны. А если вы все же стали свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номера вызова экстренных служб «112» или «101», телефон доверия - 8(4722)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU