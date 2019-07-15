В Белгородской области грабитель оставил 89-летнюю женщину без телевидения
В Волоконовском районе сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали обидчика 89-летней пенсионерки. По предварительным данным, 26-летний парень пришел к своей пожилой родственнице занять денег. Однако женщина отказалась давать молодому человеку в долг. Такой ответ не удовлетворил ее родственника. Он забрал из гостиной пенсионерки цифровую приставку к телевизору и скрылся.
Похищенное злоумышленник впоследствии продал. Ущерб, причиненный жительнице Волоконовского района, составил тысячу рублей.
В пресс-службе УВМД России по Белгородской области со ссылкой на начальника дознания волоконовского отдела полиции Сергея Ефремова сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Парню может грозить до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU