Инженер из Белгорода поучаствовал в благотворительном проекте «Мост доверия»

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-15T14:16:56+03:00

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Инженер «Россети Центр Белгородэнерго» стал участниками благотворительного проекта по внедрению социальной практики наставничества «Мост доверия», реализованного на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Инженер по релейной защите и автоматике Александр Пацев и ученик 10 класса Ближнеигуменской средней школы Дениз Микаилов вместе разбирались в характере работы энергетической отрасли и осваивали азы профессии.

По словам Дениза, энергетику он выбрал, потому что не представляет современный мир без света. «Энергетик – очень востребованная профессия и мне захотелось разобраться в этом. По ходу занятий я понял, что это еще и одна из самых интересных сфер деятельности, узнал много полезного и всегда с удовольствием ходил на занятия», – отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU