Инженер из Белгорода поучаствовал в благотворительном проекте «Мост доверия»
Инженер «Россети Центр Белгородэнерго» стал участниками благотворительного проекта по внедрению социальной практики наставничества «Мост доверия», реализованного на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Инженер по релейной защите и автоматике Александр Пацев и ученик 10 класса Ближнеигуменской средней школы Дениз Микаилов вместе разбирались в характере работы энергетической отрасли и осваивали азы профессии.
По словам Дениза, энергетику он выбрал, потому что не представляет современный мир без света. «Энергетик – очень востребованная профессия и мне захотелось разобраться в этом. По ходу занятий я понял, что это еще и одна из самых интересных сфер деятельности, узнал много полезного и всегда с удовольствием ходил на занятия», – отметил он.
ИСТОЧНИК KP.RU