«Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-15T13:57:37+03:00

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Срок обращения облигаций составляет 3 года, срок до оферты – 1 год. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона составила 7,85% годовых, что существенно ниже первоначально объявленного диапазона. Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 16 июля.

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.

Рынок высоко оценил кредитное качество банка «Открытие», что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов. Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

- Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка «Открытие» на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дмитрий Левин.

ИСТОЧНИК KP.RU