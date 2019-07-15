В Белгороде на улице Буденного водитель «Рено» сбил двух пешеходов

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-15T13:17:08+03:00

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Авария произошла в начале девятого утра 15 июля. Сорокалетний водитель «Рено Логан» ехал по улице Буденного со стороны Бульвара Юности в направлении улицы Губкина. По предварительным данным, в районе дома №1 по улице 60 лет Октября он сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть вне перехода, но в зоне его видимости. Попавший под колеса 41-летний мужчина, к несчастью, погиб. Пострадавшая 47-летняя женщина с травмами различной степень тяжести была доставлена в больницу. - Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU