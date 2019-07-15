Белгородская область: на автодороге «Томаровка-Стрелецкое-Задельное» погиб 39-летний водитель

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-15T10:53:34+03:00

Всего за выходные произошло всего семь ДТП, в которых еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести

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В минувшие выходные на территории области совершено 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 8 получили телесные повреждения. По предварительным данным, 13 июля в 8.10 на 9 км автодороги «Томаровка-Стрелецкое-Задельное» 39-летний водитель, управляя автомобилем «Volkswagen Polo», совершил съезд в кювет. Машина опрокинулась, а водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

14 июля в Сторооскольском городском округе 46-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», на пересечении ул. Московская – ул. Сталеваров не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Хендай». В результате ДТП 77-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» получила телесные повреждения и была госпитализирована в лечебное учреждение.

В Ракитянском районе в этот же день на 35 км автодороги «Томаровка - Красная Яруга - Илек Пеньковка - Колотиловка» 40-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ», двигаясь со стороны поселка Пролетарский в направлении села Васильевка, не справился с управлением. Его автомобиль опрокинулся, водитель с телесными повреждениями был доставлен в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU