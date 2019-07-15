СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-15T09:39:53+03:00

Как будут отдыхать белгородцы в 2020 году. Фото сообщества "Правительство России "ВКонтакте".

Новогодние каникулы сократили на 2 дня, а на майские будем отдыхать с 1 по 5

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Правительство России официально утвердило праздничные дни в 2020 году. Новогодние каникулы в 2020 году стали короче на два дня, а на майские праздники белгородцы будут отдыхать с 1 по 5.

Новогодние выходные начнутся 1 и продолжатся по 8 января включительно, сообщают на официальной странице правительства в сети «ВКонтакте». Переносятся два январских дня - 4 и 5 на 4 и 5 мая,. При этом День Победы в России будут отмечать с 9 по 11 мая.

Длинные выходные выпадут и в феврале, марте и июне: с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества; с 7 по 9 марта — Международный женский день; с 12 по 14 июня — День России.

Напомним, что в ноябре 2019 года россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября по случаю Дня народного единства. в 2020 году этот праздник выпал на среду, так что длинных выходных не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU