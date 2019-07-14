Метеочувствительным белгородцам завтра лучше запастись валерианой

14 Июль 23:54 2019-07-15T00:06:51+03:00

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Завтра, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря. Специалисты говорят, что она может стать самой сильной в июле и одной из самых мощных за последние 10 лет. Так что метеочувствительным белгородцам лучше запастись валерианой и другими снадобьями.

Медики утверждают, что люди с метеозависимостью в период магнитных бурь могут чувствовать различные недомогание. Особенно те, кто страдает сердечными расстройствами и у кого проблемы с сосудами. В дни магнитных бурь лучше избегать стрессов, следить за давлением. Также хорошо помогают травяные настои. Так что завтра – побольше чая на основе ромашки, пустырника и валерианы.

Астрономы говорят, что в 2019 году начался 11-летний цикл солнечной активности и что мощность магнитных бурь только будет нарастать. Максимум будет достигнут к 2022-2023 годам. Кстати, следить за солнечной активность онлайн можно на сайте российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU