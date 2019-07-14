2019-07-14T15:20:06+03:00
Общество

Представители Белгородского региона лидируют в новом списке Forbes по доходу за 2018 год

Третье место занял депутат Белгородской областной Думы Сергей Гусев
Ирина ТАРАСОВА
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Сергей Гусев занял третье место в списке Forbes по доходу за 2018 год. Фото сообщества "Белгород - это интересно" ВКонтакте.Сергей Гусев занял третье место в списке Forbes по доходу за 2018 год. Фото сообщества "Белгород - это интересно" ВКонтакте.
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Владелец фабрики «Славянка» Сергей Гусев, который заработал в прошлом году 2,82 миллиарда рублей, занял третье место в новом списке Forbes по доходу за 2018 год.

На 16-м - глава совета директоров «Агро-Белогорье» , а также депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов . Его доход скромнее — всего 759 миллионов рублей. Он занял 16-е место в списке. Ещё один депутат облдумы, ее бывший председатель Василий Потрясаев занимает 33-ю позицию в списке с доходом 457 миллионов рублей.

На 60-й позиции - депутат Госдумы Андрей Скоч с 260 миллионами рублей. Через две строчки - также депутат облдумы и директор по производству группы «Металлоинвест» Андрей Угаров. Его доход 251 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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