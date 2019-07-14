Бедгородцы самостоятельно устанавливают предупреждающие знаки на дороге

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-14T13:25:14+03:00

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Об установке камеры фиксации нарушений в районе Старого Оскола теперь предупреждает установленный знак. Его автомобилисты установили самостоятельно, так как считают, что скрытые камеры на дорогах устанавливают с целью набивания карманов, а никак не для борьбы с нарушениями правил дорожного движения.

Со стороны Госавтоинспекции ответ, как правило, один — скрытые камеры устанавливают чтобы снизить аварийность участка и т. д. При этом президент Владимир Путин потребовал не прятать камеры на дорогах. Об этом глава государства заявил накануне на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения. Но до официальных лиц в Старом Осколе требование президента, как видимо, еще не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU