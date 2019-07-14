2019-07-14T13:25:14+03:00
Общество

Бедгородцы самостоятельно устанавливают предупреждающие знаки на дороге

Водителей в Старом Осколе предупредили о камере табличкой
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Бедгородцы самостоятельно устанавливают предупреждающие знаки на дороге. Фото: соцсети.Бедгородцы самостоятельно устанавливают предупреждающие знаки на дороге. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Об установке камеры фиксации нарушений в районе Старого Оскола теперь предупреждает установленный знак. Его автомобилисты установили самостоятельно, так как считают, что скрытые камеры на дорогах устанавливают с целью набивания карманов, а никак не для борьбы с нарушениями правил дорожного движения.

Со стороны Госавтоинспекции ответ, как правило, один — скрытые камеры устанавливают чтобы снизить аварийность участка и т. д. При этом президент Владимир Путин потребовал не прятать камеры на дорогах. Об этом глава государства заявил накануне на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения. Но до официальных лиц в Старом Осколе требование президента, как видимо, еще не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представители Белгородского региона лидируют в новом списке Forbes по доходу за 2018 год
В Белгороде разборки партнеров по бизнесу закончились смертью одного из них
Белгородские городские парки и скверы обработают против клещей
Белгородская транспортная прокуратура добилась запрета видеороликов о «зацепинге»
Житель Белгорода задержан сотрудниками полиции с крупной партией экстази
Белгородская мэрия: Михаил Савченко освободил кресло
Белгородские лесники заботятся, чтобы зеленая надпись «70 лет Победы!» была видна с борта самолета
Белгородца подозревают в избиении тещи костылем
Белгородский пенсионер нанес своей подруге удар такой силы, что она скончалась
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
Белгородцам перекроют горячую воду до конца июля
Белгородские рыбаки ловили рыбу, используя подъемники «паук»
О лучших выпускниках белгородских вузов работодатели узнают из свеженького кадрового справочника
В Белгороде на территории гаражного массива нашли тело молодой украинки
В Белгородской области из реки Нежеголь взяты пробы воды для детального исследования
Белгородский водитель заплатит пассажиру 500 тысяч рублей
Жительница Губкина утопила в ванной 4-месячную дочь
«Ростелеком» готов к оказанию услуг VAR с первого тура сезона РПЛ 2019/20
Белгородские приставы взыскали таможенный штраф за превышение веса мандарин