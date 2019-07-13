2019-07-13T14:04:05+03:00
Происшествия

В Белгороде разборки партнеров по бизнесу закончились смертью одного из них

33-летний мужчина ударил своего 63-летнего коллегу ножом в шею
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде разборки партнеров по бизнесу закончились смертью одного из них.В Белгороде разборки партнеров по бизнесу закончились смертью одного из них.Фото: "КП" Архив
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Белгороде выяснение отношений между партнерами по бизнесу закончилось поножовщиной. 33-летний мужчина ударил своего 63-летнего коллегу ножом в шею. Он полученных травм потерпевший скончался на месте.

Теперь белгородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве партнера, сообщают в СУ СК РФ по Белгородской области. В ведомстве рассказали, что обвиняемый и его отец в течение долгого времени конфликтовали с партнером по бизнесу. Происшествие, о котором идет речь, произошло в августе прошлого года. Тогда двое мужчин договорились встретиться со своим партнером, чтобы подписать документы. Конфликт произошел в автомобиле 63-летнего директора ООО «АвтоТехЦентр». Он получил удар ножом в шею.

На сегодняшний день дело передано в суд. 33-летнему белгородцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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