В Белгороде разборки партнеров по бизнесу закончились смертью одного из них
Белгороде выяснение отношений между партнерами по бизнесу закончилось поножовщиной. 33-летний мужчина ударил своего 63-летнего коллегу ножом в шею. Он полученных травм потерпевший скончался на месте.
Теперь белгородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве партнера, сообщают в СУ СК РФ по Белгородской области. В ведомстве рассказали, что обвиняемый и его отец в течение долгого времени конфликтовали с партнером по бизнесу. Происшествие, о котором идет речь, произошло в августе прошлого года. Тогда двое мужчин договорились встретиться со своим партнером, чтобы подписать документы. Конфликт произошел в автомобиле 63-летнего директора ООО «АвтоТехЦентр». Он получил удар ножом в шею.
На сегодняшний день дело передано в суд. 33-летнему белгородцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU