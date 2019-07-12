Житель Белгорода задержан сотрудниками полиции с крупной партией экстази

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-12T16:23:18+03:00

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Наркополицейские задержали в одном из гаражных кооперативов Белгорода 25-летнего парня с крупной партией экстази. По версии следствия, молодой человек планировал распространить наркотик через закладки. Запрещенные таблетки он приобрел через интернет. В гаражный массив белгородец пришел как раз для того, чтобы оборудовать тайник.

- Полицейские изъяли у задержанного около 500 таблеток синтетического наркотического средства общей массой 193,06 граммов – сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

В Белгороде задержан подозреваемый в попытке распространения экстази.

ИСТОЧНИК KP.RU