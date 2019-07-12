Житель Белгорода задержан сотрудниками полиции с крупной партией экстази
Наркополицейские задержали в одном из гаражных кооперативов Белгорода 25-летнего парня с крупной партией экстази. По версии следствия, молодой человек планировал распространить наркотик через закладки. Запрещенные таблетки он приобрел через интернет. В гаражный массив белгородец пришел как раз для того, чтобы оборудовать тайник.
- Полицейские изъяли у задержанного около 500 таблеток синтетического наркотического средства общей массой 193,06 граммов – сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Ему грозит длительный срок лишения свободы.
В Белгороде задержан подозреваемый в попытке распространения экстази.
ИСТОЧНИК KP.RU