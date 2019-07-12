Белгородская мэрия: Михаил Савченко освободил кресло

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-12T15:17:21+03:00

О кадровых перестановках в городской администрации рассказали 12 июля в пресс-службе городской администрации

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Заместитель главы администрации города по экономике Михаил Савченко освободил кресло в мэрии в связи с переходом на другую работу. О кадровых перестановках в городской администрации рассказали 12 июля в пресс-службе городской администрации.

Михаил Савченко, как стало известно в компании ООО «Сигма Кэпитал» будет занимать должность директора по развитию сельскохозяйственного направления (фирма принадлежит предпринимателю Аркадию Абрамовичу, сыну известного российского предпринимателя Романа Абрамовича).

Отметим, что Михаил Савченко провел на сврем посту в городской администрации около полутора лет.

Исполнять обязанности заместителя главы Белгорода по экономике назначили Игоря Григоренко. Как известно, он до назначения на эту должностьт руководил городским департаментом экономразвития. Соответствующее распоряжение подписал мэр Белгорода Юрий Галдун.

ИСТОЧНИК KP.RU