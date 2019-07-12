Белгородская транспортная прокуратура добилась запрета видеороликов о «зацепинге»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-12T17:17:12+03:00

Только в первом полугодии этого года в сети интернет были размещены 5 видео опасные для жизни

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Белгородская транспортная прокуратура в ходе мониторинга СМИ установила, что в первом полугодии 2019 года в сети Интернет в свободном доступе для неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, были размещены 5 видеороликов. В них подробно рассказывалось о способах проезда на поездах на не приспособленных для проезда пассажиров местах, с демонстрацией «безопасного зацепинга и руфрайдинга». Размещенная информация внесена в реестр запрещенной.

Прокуратура подчеркивает, что видео пропагандирует действия, небезопасные для жизни и здоровья людей, вызывает интерес к противоправному поведению, в том числе у несовершеннолетних, что недопустимо.

По результатам проверок в Октябрьский районный суд Белгорода направлены 5 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на соответствующих интернет-страницах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и включении ее в Единый реестр запрещенной информации.

Суд удовлетворил все исковые требования в полном объеме. Все судебные решения вступили в законную силу.

К настоящему моменту уже исполнены 2 судебных решения и доступ к 2 видеороликам запрещен, они удалены с соответствующих Интернет-страниц, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU