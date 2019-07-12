2019-07-12T14:09:34+03:00
Общество

Белгородские лесники заботятся, чтобы зеленая надпись «70 лет Победы!» была видна с борта самолета

Геоглиф в Корочанском районе был заложен в 2015 году в честь Победы в Великой Отечественной войне
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские лесники заботятся, чтобы зеленая надпись «70 лет Победы!» была видна с борта самолета. Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области.Белгородские лесники заботятся, чтобы зеленая надпись «70 лет Победы!» была видна с борта самолета. Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области.
Изменить размер текста:

Геоглиф в виде надписи «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!» в Корочанском районе был заложен 25 апреля 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

И теперь им можно любоваться как с ближайшей возвышенности, так и с борта самолета.

Общая площадь участка составила 2,5 гектара. На площади, занятой посадкой 0,75 гектаров высажено сеянцы 7,1 тысяча штук сосны обыкновенной и 61 клен сорта «Гинкго билоба».

Напомним, что каждый год, в течении лесокультурного сезона, работники ОКУ «Корочанское лесничество» проводят несколько агротехнических уходов за геоглифом, которые включают в себя дополнение культур, ручные прополки, рыхление междурядий, покос травы между буквами. Также, по периметру всего участка регулярно проводится обновление минерализованной полосы для защиты насаждений от низового пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородская транспортная прокуратура добилась запрета видеороликов о «зацепинге»
Житель Белгорода задержан сотрудниками полиции с крупной партией экстази
Белгородская мэрия: Михаил Савченко освободил кресло
Белгородца подозревают в избиении тещи костылем
Белгородский пенсионер нанес своей подруге удар такой силы, что она скончалась
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
Белгородцам перекроют горячую воду до конца июля
Белгородские рыбаки ловили рыбу, используя подъемники «паук»
О лучших выпускниках белгородских вузов работодатели узнают из свеженького кадрового справочника
В Белгороде на территории гаражного массива нашли тело молодой украинки
В Белгородской области из реки Нежеголь взяты пробы воды для детального исследования
Белгородский водитель заплатит пассажиру 500 тысяч рублей
Жительница Губкина утопила в ванной 4-месячную дочь
«Ростелеком» готов к оказанию услуг VAR с первого тура сезона РПЛ 2019/20
Белгородские приставы взыскали таможенный штраф за превышение веса мандарин