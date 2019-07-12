СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-12T14:09:34+03:00

Белгородские лесники заботятся, чтобы зеленая надпись «70 лет Победы!» была видна с борта самолета. Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области.

Геоглиф в Корочанском районе был заложен в 2015 году в честь Победы в Великой Отечественной войне

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Геоглиф в виде надписи «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!» в Корочанском районе был заложен 25 апреля 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

И теперь им можно любоваться как с ближайшей возвышенности, так и с борта самолета.

Общая площадь участка составила 2,5 гектара. На площади, занятой посадкой 0,75 гектаров высажено сеянцы 7,1 тысяча штук сосны обыкновенной и 61 клен сорта «Гинкго билоба».

Напомним, что каждый год, в течении лесокультурного сезона, работники ОКУ «Корочанское лесничество» проводят несколько агротехнических уходов за геоглифом, которые включают в себя дополнение культур, ручные прополки, рыхление междурядий, покос травы между буквами. Также, по периметру всего участка регулярно проводится обновление минерализованной полосы для защиты насаждений от низового пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU