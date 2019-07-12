Белгородцам перекроют горячую воду до конца июля

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-12T10:16:37+03:00

Жильцам более 50 домов придется две недели обходиться без воды

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С 15 по 28 июля энергетики Белгорода начнут проводить гидроиспытания, в результате чего более 50 домов на две недели останутся без горячей воды.

Воду отключат потребителям в следующих домах: ул. Левобережная №10, №12, №14, №18, №20, №22, №24, №24а; ул. Победы №85а, №165; ул. Гостенская №1, №2, №2а, №2б, №4; ул. Чапаева №1, №9, №11, №13, №24, №28, №28а, №30, №32; пр. Славы №129, №131, №148, №148а, №150.

Также с 16 по 29 июля включительно пройдет плановый ремонт котельных. Подача горячей воды будет приостановлена по адресам: пр. Ватутина д. №22б, ул. Губкина д. №15в, ул. Привольная д. №1. №6, №8, №11, №11а, №18, №20, №22, №23, №24, №25, №26, №26а, №28, №32, №66, ул. 1 Центральная д. №21, №31, ул. Гоголя д. №41, ул. Степная д. №1а, №2, №4, №6.

Энергетики сообщают, что также, до 22 июля включительно не будет горячей воды у потребителей котельной «Южная» и присоединенных теплосетей.

ИСТОЧНИК KP.RU