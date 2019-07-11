2019-07-11T13:33:45+03:00
Общество

Белгородский водитель заплатит пассажиру 500 тысяч рублей

Пожилой мужчина в результате поспешных действий водителя маршрутки выпал из авто прямо на проезжую часть
Ирина ТАРАСОВА
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Пожилой мужчина в результате поспешных действий водителя маршрутки выпал из авто прямо на проезжую часть.Пожилой мужчина в результате поспешных действий водителя маршрутки выпал из авто прямо на проезжую часть.Фото: "КП" Архив
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Полмиллиона рублей выплатит пострадавшему пассажиру водитель маршрутки. В апреле этого года на остановке «Авторемзавод» в районе Болховца пожилой мужчина выпал во время посадки в автобус прямо на проезжую часть и получил серьезные травмы.

Пассажир даже не успел дойти до поручня, как автобус тронулся. При этом водитель не закрыл дверь. Мужчина не удержался и улетел через открытую дверь на дорогу.

Как отмечают в пресс-службе Октябрьского райсуда, согласно правилам дорожного движения, водитель должен начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.

По решению суда водитель признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. При этом суд учел раскаяние водителя и положительные характеристики. Кроме того, что его обязали выплатить 500 тысяч рублей пострадавшему, ему вынесли наказание – год ограничения свободы. Также в течение этого времени мужчина не сможет работать водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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