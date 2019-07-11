2019-07-11T14:42:01+03:00
Общество

В Белгородской области из реки Нежеголь взяты пробы воды для детального исследования

На территории региона продолжается мониторинг водных объектов на границах с лесным фондом
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области из реки Нежеголь взяты пробы воды для детального исследования. Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области.В Белгородской области из реки Нежеголь взяты пробы воды для детального исследования. Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области.
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Белгородская региональная общественная организация «Центр экологических инициатив и технологий» продолжает проект «Мониторинг водных объектов Белгородской области». Для исследования воды были взяты пробы в реке Нежеголь (приток Северского Донца) в Шебекинском районе и реке Короча (приток Нежеголи) в Губкинском районе, в непосредственной близости от лесного фонда Российской Федерации.

Проект проводится совместно с управлением лесами Белгородской области и Правительством Белгородской области.

По результатам исследования взятых проб установлено, что все параметры содержания нитратов, нитритов, нефтепродуктов, фосфатов, железа, показатели Ph (кислотно-щелочного баланса) в пределах допустимой концентрации. Результаты экспресс проб поверхностных вод не выявили каких-либо загрязнений.

Работы по мониторингу водных объектов на территории Белгородской области продолжаются. Очередной выезд для проведения исследования в Борисовском районе намечен на конец июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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