2019-07-11T12:46:41+03:00
Общество

Жительница Губкина утопила в ванной 4-месячную дочь

Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности
Ирина ТАРАСОВА
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Жительнице Губкина предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своей 4-месячной дочери.Жительнице Губкина предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своей 4-месячной дочери.Фото: "КП" Архив
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В региональном Следственном комитете установили, что жительница Губкина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда пошла принимать ванну. Она взяла с собой маленькую 4-месячную дочь и уснула, А когда она проспалась, обнаружила, что ребенок захлебнулся в воде.

Отметим, что у 39-летней жительницы Губкина, которая находится под подпиской о невыезде, еще есть двое – мальчики двух и одиннадцати лет.

В отношении женщины, утопившей дочь, возбудили и расследовали уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Как сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области, уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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