2019-07-11T10:40:10+03:00
Общество

«Ростелеком» готов к оказанию услуг VAR с первого тура сезона РПЛ 2019/20

В соответствии с решением Общего собрания РПЛ, оборудование уже заказано цифровым провайдером и доставлено в Москву
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..Фото: "КП" Архив
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Мобильные комплексы VAR, модернизированные с учетом специфики работы в России, а также подготовленный и сертификационные FIFA/IFAB персонал консорциума «Ростелеком» - «ПТС» полностью готовы к работе.

Оборудование позволяет начать работать в децентрализованном режиме уже с первого тура и обслужить не менее 50 матчей в 19 турах с последующим переходом на централизованное решение с центром VAR в Москве для работы на каждом матче.

Высокотехнологичная услуга VAR предназначена для повышения качества судейства, будет организована «Ростелекомом» на базе собственной высоконадежной сетевой инфраструктуры в тесном партнерстве с компаниями ПТС и Hawk Eye Innovations, обладающих уникальными компетенциями и опытом применения VAR на матчах Кубка России в марте-мае 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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