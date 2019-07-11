Белгородские приставы взыскали таможенный штраф за превышение веса мандарин
Белгородские судебные приставы взыскали штраф за нарушение таможенного законодательства по декларированию товаров. Таможенный контроль в порту Новороссийска установил превышение фактического веса мандарин. Исполнительный документ поступил к белгородским судебным приставам.
Согласно постановлению Новороссийской таможни, было установлено превышение фактического веса мандарин, относительно заявленных в декларации товара. В отношении директора организации, которая занимается оптовой торговлей фруктами и овощами, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 16.2 КоАП и назначено наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей.
Возбудив исполнительное производство, судебный пристав взыскал таможенный штраф с должника.
ИСТОЧНИК KP.RU