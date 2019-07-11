СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-11T10:21:54+03:00

Белгородские приставы взыскали таможенный штраф за превышение веса мандарин. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

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Белгородские судебные приставы взыскали штраф за нарушение таможенного законодательства по декларированию товаров. Таможенный контроль в порту Новороссийска установил превышение фактического веса мандарин. Исполнительный документ поступил к белгородским судебным приставам.

Согласно постановлению Новороссийской таможни, было установлено превышение фактического веса мандарин, относительно заявленных в декларации товара. В отношении директора организации, которая занимается оптовой торговлей фруктами и овощами, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 16.2 КоАП и назначено наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав взыскал таможенный штраф с должника.

ИСТОЧНИК KP.RU