Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-11T10:10:37+03:00

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Карта«Прибыль» объединяет в себе сразу несколько преимуществ. Онадает возможность получать вознаграждения по программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус»– клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, которые могут быть обменены на денежные сертификаты предусматривающие максимальный кэшбэк до 3%. Порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности указан на сайте www.bonus.uralsib.ru.

Кроме того, предусмотрено ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте –от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.

Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль»необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублейили иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц.

Карту «Прибыль» можно открыть в отделениях Банка в следующих городах: Москва, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Одинцово, Раменское, Сергиев Посад, Серпухов, Химки, Тверь, Ярославль, Рославль, Смоленск, Тула, Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Кольчугино, Петушки, Покров, Рязань, Брянск, Клинцы, Воронеж, Липецк, Орел, Белгород, Старый Оскол, Тамбов, Колпино, Санкт-Петербург, Калининград, Светлый, Петрозаводск, Боровичи, Великий Новгород, Архангельск, Вологда, Череповец, Курган, Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Челябинск, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Екатеринбург, Надым, Тюмень, Анапа, Армавир, Геленджик, Ейск, Каневская, Кореновск, Краснодар, Кропоткин, Курганинск, Новороссийск, Сочи, Тимашевск, Туапсе, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог.

Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU