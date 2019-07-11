2019-07-11T12:21:13+03:00
Общество

Белгородские спасатели советуют, как уберечь себя во время грозы

И предупреждают, что купание в водоемах во время грозы – опасно для жизни!
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские спасатели советуют, как уберечь себя во время грозы.Белгородские спасатели советуют, как уберечь себя во время грозы.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 11 июля по данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Возможны грозы, град. Спасатели предупреждают, если гроза застала вас во время купания, катания на ложке или рыбной ловли – немедленно покиньте водоем. Находиться там – опасно для жизни!

Если гроза застала вас на поляне или лугу, то необходимо отключить все электроприборы, которые находятся у вас под рукой (мобильный телефон, плеер, планшет и т.д.); сесть на корточки, но ни в коем случае не ложиться на землю; отойти от линий электропередач, деревьев, кустарников. По возможности, нужно найти какой-нибудь овраг или яму, чтобы укрыться в ней.

Если во время грозы вы оказались в лесу - постарайтесь укрыться на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей, и не ложитесь на землю. Сядьте на корточки, обхватив голени руками. Все предметы, в которых есть металлические детали (в том числе украшения), должны находиться на расстоянии не менее пяти метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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