2019-07-10T19:12:36+03:00
Общество

В Белгороде отгремел фестиваль Symphonyopen-air «SOVA»

Изысканные наряды, волшебная музыка и удивительная атмосфера – праздник удался!
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Несмотря на переменчивую погоду, белгородцы и гости города смогли в полной мере насладиться насыщенной музыкальной программой фестиваля. Правил бал симфонический оркестр Белгородской филармонии – в этот раз его возглавил известный дирижер из Китая Янь Цзянань. Приветствуя гостей по-русски, он признался, что влюблен в Белгород и это мероприятие – приятный и почетный для него эксперимент.

Янь Цзянань и Джан признались Белгороду в любви. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Янь Цзянань и Джан признались Белгороду в любви.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Действительно эксперимент: пару оркестру составляли утонченная Джан, представившая российской публике китайский народный инструмент, артисты белгородского театра им. Щепкина, дополнившие музыкальную историю о Ромео и Джульетте, оперный певец Дмитрий Янковский и даже DJ Feel, превративший хиты классики в нескончаемый танцевальный марафон. Свою изюминку добавили и музыканты первого в России ансамбля музыкальных инструментов Средних веков «Alta Capella» - в декорации замка Utark их выступление показалось ожившей картинкой старинной гравюры.

Неожиданные сочетания пришлись публике по вкусу: артистов провожали овациями и многочисленными «Браво!». Завершился же этот трехдневный праздник музыки и творчества обещанием его организаторов непременно удивить белгородцев и в следующем году.

Больше фото здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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