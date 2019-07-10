В Белгороде конфликт жильца с отдыхавшими у подъезда парнями закончился ударом лопатой

СЕГОДНЯ 18:30 2019-07-10T18:30:01+03:00

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Инцидент произошел ночью 23 июня в Белгороде. По предварительным данным, 32-летний мужчина вышел к подъезду, где отдыхали двое парней, мешавших ему спать. На всякий случай подозреваемый прихватил с собой лопату. Конструктивного диалога у жильца дома с молодыми людьми не получилось. В ходе перепалки он нанес одному из оппонентов удар черенком по голове.

Раненый 27-летний местный житель обратился за помощью к находившемуся неподалеку экипажу вневедомственной охраны. Правоохранители сразу же вызвали ему скорую.

- Подозреваемый был задержан росгвардейцами и в ходе проведенной проверки изобличен участковым уполномоченным полиции в совершении противоправных действий, - прокомментировали в пресс-службе областного УМВД.

За причинение легкого вреда здоровью в отношении жильца дома возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU