Белгородский фермер едва не лишился комбайна из-за долгов

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-10T18:27:08+03:00

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Старооскольский фермер оплатил 737 тысяч рублей долгов только после того, как судебные приставы наложили арест на его сельскохозяйственный комбайн.

В отношении должника Старооскольским районным районном отделе УФССП России по Белгородской области было возбуждено 11 исполнительных производств. 9 из них – это исполнительные производства о взыскании налогов на сумму 623 тысяч рублей. Но, несмотря на действия судебных приставов, долги фермер не оплачивал.

Действенной мерой, побудившей должника оплатить долги, стал арест сельскохозяйственного комбайна ACROS- 530. После полной оплаты задолженности и исполнительского сбора арест с транспортного средства был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU