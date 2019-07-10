«Мерседес» уроженца Белгородчины стоимостью 75 миллионов отправили на штрафстоянку

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-10T15:50:51+03:00

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В Москве на штрафстоянку эвакуировали крутое авто, которое принадлежит скандально известному футболисту Александру Кокорину, как известноЮ уроженцу Белгородского региона. Машину эвакуировали из-за неправильной парковки. И тут же выяснилось, что за ней числится 54 штрафа. Интересно, что большая часть штрафов была выписана уже после ареста футболиста. На мерседесе «Гелендваген» теперь гоняет супруга футболиста. Кстати, стоимость крутой тачки –75 миллионов рублей.

О стоимости авто не раз рассказывал сам хозяин машины в соцсетях. Теперь на нем разъезжает его жена Дарья, которая только в июле трижды превышала скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU