2019-07-10T12:17:30+03:00
Экономика

Банк «Открытие»: 100 миллиардов малому и среднему бизнесу

Таков объем кредитов, выданных 6,5 тысячам юридических лиц, с момента старта новой стратегии банка
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Лидерами по объему продаж стали Москва (16,5 миллиарда) и Санкт-Петербург (7,9 миллиарда), третье место занял Ростов-на-Дону (5 миллиардов).

- В соответствии со стратегией, по итогам первого полугодия 2019 года объем выполнен на 104%. Такие темпы роста стали возможны благодаря внедрению кредитного конвейера, рассмотрению заявки в течение короткого срока, выгодных условий и широкой кредитной линейки для разных отраслевых сегментов, – прокомментировала заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова.

Банк стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса. В течение нынешнего года «Открытие» планирует привлечь 145 тысяч новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. Больше половины клиентов привлекается через digital-каналы, 97% - пользуются дистанционными каналами при обслуживании.

Текущая клиентская база Открытия составляет 185 тысяч активных клиентов. До конца 2020 года планируется рост клиентской базы в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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