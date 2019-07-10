2019-07-10T10:56:09+03:00
Общество

В Белгороде «Ростелеком» подвел итоги конкурса имени Ф.Ф. Дробота

Проект имени заслуженного связиста проходит в регионе уже третий год подряд
Поделиться:
Победители конкурса: Юрий Колесников и Валерия Соколова.Победители конкурса: Юрий Колесников и Валерия Соколова.
Изменить размер текста:

«Ростелеком» подвел итоги конкурса для студентов технических высших и средних учебных заведений Белгородской области. В этом году победителями, получившими денежные премии, стали студент первого курса Юрий Колесников и аспирант Валерия Соколова института инженерных и цифровых технологий НИУ БелГУ. Остальные участники получили поощрительные призы от национального цифрового провайдера.

- Конкурс имени Федота Дробота мы проводим уже в третий раз, неизменно привлекая юных энтузиастов науки и техники. Все представленные проекты интересны, во все работы ребята вложили душу. Я считаю, что именно такое стремление к научно-исследовательской деятельности и есть основной двигатель прогресса. Поэтому не только победителей – всех участников проекта мы будем рады видеть в рядах «Ростелекома». Конечно, после того, как ребята окончат институт. Так что этим конкурсом мы не только поддерживаем талантливую молодежь, но и стараемся привлечь в нашу команду молодых специалистов, действительно увлеченных инновационной деятельностью, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Победителей определила комиссия, в которую вошли представители руководства Белгородского филиала «Ростелекома» и профильные преподаватели вуза. В принятии решения жюри руководствовалось сложностью, актуальностью, востребованностью и креативностью работы. Так Юрий Колесников представил метод распознавания людей на основе микродоплеровского эффекта, а Валерия Соколова – программно-алгоритмические решения для определения эмоционального состояния собеседника на основе анализа звукозаписи речи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородском регионе сохраняется дождливая погода
Банк «Открытие»: 100 миллиардов малому и среднему бизнесу
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
В Белгородском музее откроется выставка из фондов московского Музея Победы
В Белгородской области после суда над любителем пьяной езды возбуждены уголовные дела в отношении свидетелей
На Белгородской границе задержали граждан Нигерии и Республики Гана
Полицейские вернули жительнице Белгородской области похищенных гусят целыми и невредимыми
В Белгородском районе индивидуальному предпринимателю сожгли склад с зерном
В Белгородской области заработал 21-й пункт выкупа вторсырья
В Белгородском районе энергетики обеспечивают электроснабжение школы
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса
В Белгородском регионе появится свой Рейхстаг