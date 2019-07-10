В Белгороде «Ростелеком» подвел итоги конкурса имени Ф.Ф. Дробота

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-10T10:56:09+03:00

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«Ростелеком» подвел итоги конкурса для студентов технических высших и средних учебных заведений Белгородской области. В этом году победителями, получившими денежные премии, стали студент первого курса Юрий Колесников и аспирант Валерия Соколова института инженерных и цифровых технологий НИУ БелГУ. Остальные участники получили поощрительные призы от национального цифрового провайдера.

- Конкурс имени Федота Дробота мы проводим уже в третий раз, неизменно привлекая юных энтузиастов науки и техники. Все представленные проекты интересны, во все работы ребята вложили душу. Я считаю, что именно такое стремление к научно-исследовательской деятельности и есть основной двигатель прогресса. Поэтому не только победителей – всех участников проекта мы будем рады видеть в рядах «Ростелекома». Конечно, после того, как ребята окончат институт. Так что этим конкурсом мы не только поддерживаем талантливую молодежь, но и стараемся привлечь в нашу команду молодых специалистов, действительно увлеченных инновационной деятельностью, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Победителей определила комиссия, в которую вошли представители руководства Белгородского филиала «Ростелекома» и профильные преподаватели вуза. В принятии решения жюри руководствовалось сложностью, актуальностью, востребованностью и креативностью работы. Так Юрий Колесников представил метод распознавания людей на основе микродоплеровского эффекта, а Валерия Соколова – программно-алгоритмические решения для определения эмоционального состояния собеседника на основе анализа звукозаписи речи.

ИСТОЧНИК KP.RU