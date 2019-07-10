В Белгородском регионе сохраняется дождливая погода

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-10T12:17:34+03:00

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля в регионе сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Утром и днем в районах региона также обещают небольшие, местами умеренные дожди с грозами. Ветер юго-западный ночью 5-10м/с, днем 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13º тепла, днем 19-24º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает, что если вы находитесь в дороге при сильном дожде, следует остановить автомобиль. Но только помните, что в таких случаях нужно держаться подальше от линий электропередач и деревьев. После того как вы нашли подходящее место, сделайте следующее: закройте все окна, заглушите двигатель, выключите магнитолу и сложите антенну. Стоит отметить, что автомобиль является одним из наиболее безопасных укрытий во время грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU