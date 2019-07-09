2019-07-09T17:59:07+03:00
Общество

На Белгородской границе задержали граждан Нигерии и Республики Гана

Иностранные граждане пытались незаконно попасть на территорию Украины
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородской границе задержали граждан Нигерии и Республики Гана. Фото пресс-службы Пограничного управления.На Белгородской границе задержали граждан Нигерии и Республики Гана. Фото пресс-службы Пограничного управления.
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На территории Белгородской области в районе населенного пункта Лозовая Белгородского района в непосредственной близости от государственной границы 8 июля пограничники задержали троих граждан Республики Нигерии, одну гражданка Республики Гана, а также несовершеннолетнего гражданина Украины. При помощи последнего иностранные граждане пытались незаконно попасть на территорию Украины.

Со слов гражданина Украины, ему 12 лет, проживает он в селе Борисовка Харьковского района. Сам он выходец из этнического меньшинства (цыган). Подростка специально использовали члены украинской преступной группы, как проводника незаконных мигрантов через границу.

Задержанные нигерийцы при себе имели заграничные паспорта, в которых имелась отметка о депортации их в 2018 году с территории Республики Беларусь, а вот у гражданки Ганы с собой оказался только студенческий билет.

Несовершеннолетний проводник был передан компетентным органам для проведения дальнейших процессуальных мероприятий, а уроженцы африканского континента будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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