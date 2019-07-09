2019-07-09T18:19:10+03:00
Общество

В Белгородской области после суда над любителем пьяной езды возбуждены уголовные дела в отношении свидетелей

По предварительным данным, чтобы помочь водителю, они попытались сбить с толку полицию и суд
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В отношении свидетелей возбуждены уголовные дела.В отношении свидетелей возбуждены уголовные дела.Фото: "КП" Архив
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Двум жителям Яковлевского городского округа грозит уголовная ответственности за дачу заведомо ложных показаний. По предварительным данным, мужчины решили помочь знакомому избежать наказания за очередную езду подшофе. Пьяный форсаж на «Форде» приятельницы мог стоить ему двух лет лишения свободы.

Свидетели попытались сбить с толку дознавателей и правосудие. По информации пресс-службы УМВД региона, один из них сообщил, что на самом деле за рулем находился он. Второй подтвердил эти слова.

Однако суд подверг показания мужчин сомнению и, исследовав все материалы дела, приговорил водителя к шести месяцам колонии-поселения. Вслед за любителем пьяной езды на скамью подсудимых теперь рискуют отправиться и свидетели. В отношении них уже возбуждены уголовные дела.

Аналогичная история произошла несколько лет назад в Чернянском районе. Там двое парней также решили спасти приятеля от уголовного наказания за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде и попали под суд. Один из них получил 400 часов обязательных работ, второй – год исправительных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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