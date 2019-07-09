2019-07-09T17:20:49+03:00
Общество

Полицейские вернули жительнице Белгородской области похищенных гусят целыми и невредимыми

В краже подозревают жительницу соседней деревни
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За кражу гусят женщина может лишится свободы на два года.За кражу гусят женщина может лишится свободы на два года.Фото: "КП" Архив
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Кража произошла в хуторе Попов Вейделевского района. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже двенадцати гусят. Женщина рассказала, что птенцы щипали травку на лугу недалеко от дома. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила их исчезновение. Сумма причиненной ей ущерба составила около 4 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 44-летняя жительница соседнего поселка Викторополь. По предварительным данным, злоумышленница приехала в хутор, чтобы прополоть свой огород. Заметив на лугу оставленных без присмотра гусят, она похитила их.

Правоохранители обнаружили пропавших птенцов дома у подозреваемой целыми и невредимыми. Живность изъяли и вернули хозяйки. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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