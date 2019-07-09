Полицейские вернули жительнице Белгородской области похищенных гусят целыми и невредимыми
Кража произошла в хуторе Попов Вейделевского района. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже двенадцати гусят. Женщина рассказала, что птенцы щипали травку на лугу недалеко от дома. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила их исчезновение. Сумма причиненной ей ущерба составила около 4 тысяч рублей.
Полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 44-летняя жительница соседнего поселка Викторополь. По предварительным данным, злоумышленница приехала в хутор, чтобы прополоть свой огород. Заметив на лугу оставленных без присмотра гусят, она похитила их.
Правоохранители обнаружили пропавших птенцов дома у подозреваемой целыми и невредимыми. Живность изъяли и вернули хозяйки. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей может грозить до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU