В Белгородском районе индивидуальному предпринимателю сожгли склад с зерном

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-09T16:29:52+03:00

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Утром в селе Нижний Ольшанец полыхнуло принадлежащее индивидуальному предпринимателю складское помещение. Вместе с деревянной постройкой сгорели три тонны зерна пшеницы, три тракторных колеса и диск, а также погружной насос и полотно. Ущерб, причиненный пожаром, составил 500 тысяч рублей.

- Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 29-летняя женщина, - сообщает пресс-служба УМВД региона.

По предварительным данным, злоумышленница накануне отдыхала вместе со своими знакомыми. Когда компания проезжала мимо хозпостройки, их транспортное средство застряло. Изрядно подвыпившая накануне дама попросила местных работников помочь вытолкать автомобиль, однако получила отказ. Тогда раздосадованная женщина подожгла возле склада сухую траву. В итоге пламя перекинулось на строение.

За умышленное уничтожение имущества в отношении подозреваемой отделом дознания ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое может грозить женщине – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU