В Белгородском районе энергетики обеспечивают электроснабжение школы
«Россети Центр Белгородэнерго» завершает работы по технологическому присоединению к сетям новой школы «Вектор успеха» в микрорайоне Разумное-54, рассчитанной на тысячу мест. Потребляемая мощность объекта составит 512,22 кВт.
Специалисты проложили около полукилометра кабельных линий 0,4-6 кВ. Сейчас энергетики готовятся установить новую комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную новейшими средствами релейной защиты и автоматики и устройствами компенсации реактивной мощности, которые позволят школе эффективно расходовать энергоресурсы. Построенные энергообъекты обеспечат электроэнергией систему вентиляции, освещения, лифтов, технологического оборудования учебного заведения, ставшего второй такой крупной школой в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU