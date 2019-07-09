2019-07-09T15:47:48+03:00
Общество

В Белгородском районе энергетики обеспечивают электроснабжение школы

Основным и резервным источником питания для учебного заведения станет подстанция 110 кВ «Витаминный комбинат»
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» завершает работы по технологическому присоединению к сетям новой школы «Вектор успеха» в микрорайоне Разумное-54, рассчитанной на тысячу мест. Потребляемая мощность объекта составит 512,22 кВт.

Специалисты проложили около полукилометра кабельных линий 0,4-6 кВ. Сейчас энергетики готовятся установить новую комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную новейшими средствами релейной защиты и автоматики и устройствами компенсации реактивной мощности, которые позволят школе эффективно расходовать энергоресурсы. Построенные энергообъекты обеспечат электроэнергией систему вентиляции, освещения, лифтов, технологического оборудования учебного заведения, ставшего второй такой крупной школой в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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