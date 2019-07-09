2019-07-09T15:46:39+03:00
Общество

В Белгородской области заработал 21-й пункт выкупа вторсырья

Двери шебекинского пункта открыты для всех желающих
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ООО "ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ".Фото пресс-службы ООО "ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ".
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Сегодня, 9 июля, в городе Шебекино начал свою работу пункт выкупа вторсырья «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ». Это уже 2-й1 пункт, который будет работать на территории Белгородской области. Теперь и жители Шебекинского городского округа смогут сдавать ненужные вещи для последующей переработки. Новый пункт заработал в Шебекино по адресу улица Железнодорожная, 13. Его двери открыты для желающих сдать вторсырье с 9:00 до 18:00 со вторника по субботу, перерыв с 13:00 до 14:00, в воскресенье и понедельник выходной.

Отметим, что в пункт выкупа вторсырья «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ» шебекинцы могут сдать макулатуру (картон, гофрокартон, архив, газеты, журналы, книги), алюминий пищевой (банки) и полимеры (стретч-пленка, пвд-пленка, микс-пленка, пэт-бутылки, ящики пластковые, тары из-под бытовой химии, поддоны, пэт-кеги). В дальнейшем список принимаемого сырья будет расширяться.

Пункт выкупа вторсырья «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ» оснащен всем необходимым оборудованием и обеспечен соответствующими кадрами. Прием вторсырья полностью автоматизирован. Все, что нужно сделать жителям – положить сырье на весы, а затем получить за него деньги.

Белгородцев призывают помочь природе. Достаточно лишь правильно обращаться с отходами, научиться их разделять и сдавать на переработку. Такой подход позволяет сократить количество мусора на 80 %, остановить рост свалок и создать новые рабочие места.

Так, сначала работы в пункты выкупа вторсырья «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ» жители области сдали около 700 тонн вторсырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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