2019-07-09T13:05:10+03:00
Общество

В Белгородском регионе появится свой Рейхстаг

Скульптурная композиция по задумке ее авторов будет олицетворять покорение врага в его стане
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе появится свой Рейхстаг.В Белгородском регионе появится свой Рейхстаг.
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Скульптурная композиция «Купол Рейхстага» появится в Прохоровском районе. По задумке авторов памятник будет олицетворять покорение врага в его станет. Металлическую конструкцию размером 9х9 метров и высотой 5,2 метра установят на «обломках».А площадь вокруг будет вымощена гранитной брусчаткой с вмонтированными деталями рельефа «поверженного орла». Сам орел будет выполнен из полированного черного гранита.

Также рядом с фигурой поверженного орла будут размещены элементы обломков здания со свастикой, а по внешней стороне стенок парапета будут стоять композиции на военную тему.

На сооружение «Купола Рейхстага» предусмотрено 10,8 миллиона рублей. При этом 9,7 миллиона намерены выделить из областного бюджета. Аукцион проведут 15 июля, о чем сообщили в администрации района, разместив информацию о соответствующей госзакупке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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