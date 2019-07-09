2019-07-09T11:04:01+03:00
Общество

Старый Оскол после проливного дождя превратился в Венецию

Жители микрорайонов Лебединец и Рудничный добирались домой вброд по колено в воде
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: сообщество «Старый Оскол СТОГ».Фото: сообщество «Старый Оскол СТОГ».
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После проливного дождя Старый Оскол превратился в Венецию. Увы, жители микрорайонов Лебединец и Рудничный, которым пришлось добираться домов, бредя по колено в воде, подобное сходство радости не доставило.

Как сообщали пользователи социальной сети в сообществе «Старый Оскол СТОГ», чтобы понять, что происходило после дождя в городе, достаточно взглянуть на снимки. При этом горожане не в шутку беспокоились, что набережную, на восстановление которой потрачено столько средств, просто смоет. Горожане также пишут, что нет возможности ни выйти в магазин, ни пойти куда в другое место. Там, где была просто лужа – сейчас целое море.

Оптимисты возражают, подчеркивая, что ничего особенно не произошло, «все нормально. Как будто впервые».

ИСТОЧНИК KP.RU

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