2019-07-09T09:00:49+03:00
Общество

За сброс опасных жидких отходов в почву белгородские приставы приостановили деятельность завода

Корочанское предприятие грубо нарушило экологические требования при обращении с отходами производства
Ирина ТАРАСОВА
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За сброс опасных жидких отходов в почву белгородские приставы приостановили деятельность завода.За сброс опасных жидких отходов в почву белгородские приставы приостановили деятельность завода.Фото: "КП" Архив
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Белгородские судебные приставы приостановили деятельность одного из корочанских заводов, который грубо нарушил экологических требований при обращении с отходами производства. Заводом был произведен сброс опасных жидких производственных отходов в почву.

Такие действия предприятия создали угрозу здоровью людей и нанесли вред окружающей среде. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

Судебный пристав-исполнитель Корочанского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области опломбировал основное оборудование завода. Все 30 суток судебные приставы будут контролировать исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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