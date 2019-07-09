За сброс опасных жидких отходов в почву белгородские приставы приостановили деятельность завода
Белгородские судебные приставы приостановили деятельность одного из корочанских заводов, который грубо нарушил экологических требований при обращении с отходами производства. Заводом был произведен сброс опасных жидких производственных отходов в почву.
Такие действия предприятия создали угрозу здоровью людей и нанесли вред окружающей среде. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.
Судебный пристав-исполнитель Корочанского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области опломбировал основное оборудование завода. Все 30 суток судебные приставы будут контролировать исполнение решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU