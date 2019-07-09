СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-09T09:00:49+03:00

За сброс опасных жидких отходов в почву белгородские приставы приостановили деятельность завода. Фото: "КП" Архив

Корочанское предприятие грубо нарушило экологические требования при обращении с отходами производства

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Белгородские судебные приставы приостановили деятельность одного из корочанских заводов, который грубо нарушил экологических требований при обращении с отходами производства. Заводом был произведен сброс опасных жидких производственных отходов в почву.

Такие действия предприятия создали угрозу здоровью людей и нанесли вред окружающей среде. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

Судебный пристав-исполнитель Корочанского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области опломбировал основное оборудование завода. Все 30 суток судебные приставы будут контролировать исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU