Белгородцев, купивших билеты на последний день фестиваля «SOVA», ждут завтра в замке Utark

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-08T17:50:50+03:00

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На территории замка Utark в выходные дни, 6 и 7 июля проходил фестиваль Symphony open-air «SOVA». Завершится фестиваль должен был сегодня, 8 июля, но в связи с погодными условиями, заключительный день фестиваля перенесли на завтра, 9 июля.

Программа последнего дня подарит белгородцам изысканный культурный отдых. В этот вечер перед зрителями выступит DJ Feel — лучший DJ России по версии Dj.ru и Russian Music Box. Аудитория его поклонников исчисляется сотнями тысяч, а список достижений поражает масштабом. На Symphony open-air SOVA 2019 эта смелая и талантливая коллаборация вновь порадует белгородцев!

Организаторы мероприятия сообщают, что вход завтра по билетам, купленным на 8.07. 2019. Возможны осадки, так что зонтики и, конечно, хорошее настроение, будут очень кстати. Встреча состоится в замке Utark в 19:00. Если у вас нет возможности посетить концерт, можно сдать билет в кассе филармонии во вторник с 12:00 до 20:00.

Не забываем про дресс-код #гостивбелом!

ИСТОЧНИК KP.RU