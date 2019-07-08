2019-07-08T14:57:58+03:00
Общество

На Белгородчине встречают День семьи, любви и верности

В храме Лебединского ГОКа прихожан поздравили с праздником
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фото: Оксана Ивашева.фото: Оксана Ивашева.
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Настоятель храма-часовни возглавил водосвятный молебен с чтением акафиста святым благоверным Петру и Февронии. Напомним, в России день памяти этих святых отмечается как День семьи, любви и верности – один из самых добрых и наполненных любовью праздников, символом которого является милая русскому сердцу ромашка.

- Святые Пётр и Феврония являются образцом христианского пути в семейной жизни, – рассказал прихожанам отец Фёдор. – В этот день хочется пожелать, чтобы ваши семьи были так же крепки, чисты, верны, многодетны, как эта благоверная княжеская семья. Чтобы её создать, нужно преодолевать собственные недостатки и почитать Бога, тогда благодать будет преображать нашу семейную жизнь. Всем желаю счастья и благословения Господня!

ИСТОЧНИК KP.RU

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