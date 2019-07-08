«Открытие» начинает масштабную имиджевую кампанию

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-08T12:25:45+03:00

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Кампания стартовала сегодня на федеральных телеканалах, радио и в диджитал-каналах, сообщил журналистам президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе. Лицом кредитной организации станет известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Банк будет позиционировать себя как «надежный банк непрерывных улучшений». Основной акцент в стратегии - постоянные перемены к лучшему, совершенствование услуг, продуктов и сервисов, чтобы стать более современным и удобным для клиентов.

Стартующая масштабная рекламная кампания – первая после официального завершения санации «Открытия», необходимая для того, чтобы отразить все кардинальные изменения, произошедшие с банком. За полтора года перестроены все ключевые процессы, создана команда, обновлен бизнес всех компаний финансовой группы, интегрирован АО «Бинбанк». Банк вышел в прибыль и начал выплачивать дивиденды. Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА и Moody’s повысили рейтинг надежности «Открытия», при этом последние - сразу на две ступени.

ИСТОЧНИК KP.RU