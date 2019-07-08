Новобранцы из Белгородской области приняли военную присягу в Музее Победы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-08T12:15:23+03:00

Среди 150 новобранцев отдельного Преображенского комендантского полка есть и призывники и из Белгородского региона

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Около 150 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли военную присягу 6 июля в Музее Победы на Поклонной горе. Среди них есть и призывники из Белгородской области.

Церемония состоялась в Зале Славы Музея Победы, на мраморных пилонах которого высечены имена порядка 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. Именно в этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев. В этот торжественный день преображенцев поздравили почетные гости.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями роты почетного караула и образцового военного оркестра.

Напомним, что Почетный караул комендантского Преображенского полка несет дежурство у Могилы Неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации, участвует в военных парадах. В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областей.

Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья. Также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

ИСТОЧНИК KP.RU