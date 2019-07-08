Белгородские судебные приставы разыскивают должников

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-08T10:13:57+03:00

Эти лица скрываются от уплаты задолженности по различным категориям исполнительных производств

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Управлением Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области разыскиваются должники, уклоняющиеся от уплаты задолженности по различным категориям исполнительных производств и скрывающиеся от судебных приставов-исполнителей:

Монакова Наталья Викторовна, 16.07.1971 г.р., задолженность в пользу физического лица 952 тысяч рублей;

Теплинский Михаил Дмитриевич, 06.08.1986 г.р., задолженность в пользу физического лица 622 тысяч рублей;

Белкин Андрей Владимирович, 10.08.1981 г.р., задолженность по алиментам 475 тысяч рублей;

Мельченко Алексей Александрович, 04.04.1979 г.р., задолженность в пользу физического лица 384 тысяч рублей;

Тихий Александр Николаевич, 12.06.1981 г.р., задолженность по кредитным платежам и штрафам 323 тысяч рублей;

Данилова Ольга Валерьевна, 12.05.1972 г.р., задолженность по алиментам 321 тысяч рублей;

Шуваев Иван Александрович, 19.11.1987 г.р. задолженность по фискальным платежам 297 тысяч рублей;

Мурогов Игорь Владимирович, 25.02.1967 г.р., задолженность в пользу физического лица 260 тысяч рублей;

Чебыкин Евгений Степанович, 02.08.1979 г.р., задолженность по алиментам 158 тысяч рублей;

Чмирев Максим Андреевич, 27.12.1999 г.р., задолженность по взысканию морального вреда 70 тысяч рублей;

Обухов Сергей Владимирович, 26.03.1986 г.р., задолженность в пользу физического лица 52 тысяч рублей;

Рязанова Марина Васильевна, 27.02.1986 г.р., выселение.

УФССП России по Белгородской области просит лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления по адресу: 308002, Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 109 или по телефонам 89087856078, 89205701433.

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