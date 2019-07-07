2019-07-07T16:27:39+03:00
Общество

Насколько с 1 июля в Белгороде подорожала коммуналка

Петиция против повышения тарифов собирает все больше подписей горожан
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Насколько с 1 июля в Белгороде подорожала коммуналка.Насколько с 1 июля в Белгороде подорожала коммуналка.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Цена на электроэнергию поднялась на на 2% и составит 4,0 рубля за кВт/час, а за газоснабжение придется заплатить — 6,19 рубля за 1 кубометр. В ближайшее время белгородцы получат новые платежки за услуги ЖКХ. Радует, что хоть цена за газ и вывоз мусора останется прежней. При этом белгородцы активно собирают подписи под петицией в надежде, что законопроект, который ударит по карману буквально каждую семью, отменят.

Белгородцев ждут следующие цены: холодное водоснабжение составит 20,69 рубля за кубический метр; горячая вода будет стоить 109,78 рублей за кубометр, а водоотведение 19,09 рубля .

В Белгородском районе холодная вода подорожает на 42,1% и составит 25 рублей за кубометр, водоотведение подорожало на 30,8% и теперь составляет 25 рублей.

Подчеркнем, что тарифы на воду изменятся только в октябре 2019 года, пока жители областного центра будут платить также. При этом большая часть горожан надеется, что отмена законопроекта о повышении тарифов на воду в Белгородской области может состоятся. И для этого активно включаются в сбор подписей под петицией, которая на сегодняшний день, 7 июля, уже собрала 5 555 автографов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как изменится в Белгороде расписание движения маршруток с 11 июля
Вырубку деревьев в Белгороде прокомментировали в департаменте городского хозяйства
Белгородские судебные приставы приостановили эксплуатацию опасного парового котла
Аэропорт Старого Оскола все же не будет платить штраф в размере поллумиллиона рублей
Как и где можно отметить белгородцам День семьи, любви и верности
В Белгороде пьяный мужчина забросал камнями автомобили во дворе
В Белгородской области двое мужчин угнали автомобиль без двигателя
Металлоинвест выступил соорганизатором конференции World Steel Association
В Белгороде от серьезной кражи женщину спасла сигнализация на ее авто
В Белгородской области парень украл сломанный трактор и «Волгу» без колес у фермера
В Белгородской области мужчина случайно ограбил квартиру
В Белгородской области пьяный велосипедист врезался в легковушку
В Белгородской области легковушка влетела в мотоцикл
В Белгороде мошенник украл телефон у своего приятеля во время сделки
В Белгородской области пьяная девушка угнала автомобиль незнакомца из-за испорченных планов
В Белгородской области инструктор по физкультуре детсада признан лучшим воспитателем года
Белгорордским пенсионерам мошенники предлагают пожарные извещатели по завышенным ценам
Для пожилых белгородцев организуют работу «Санатория на дому»
Белгородские студенты отправятся в «Нежеголь» изучать языки
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Белгородского предпринимателя судебные приставы нашли на Кипре
Белгородец убил подругу во время исполнения экзотического танца
В Белгороде от остановки «Энергомаш» будут курсировать автобусы до нового аквапарка
Белгородцы могут узнать о состоянии здоровья…в МФЦ
В Белгороде невестка обобрала своего пожилого родственника
Белгородские «Хрустальные звездочки» вышли в полуфинал Всероссийского детского фестиваля-конкурса
Белгородская художница приоткрывает тайны древнего Средиземноморья
Под Белгородом машина «Газель» влетела в опору освещения и загорелась