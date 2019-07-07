Насколько с 1 июля в Белгороде подорожала коммуналка

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-07T16:27:39+03:00

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Цена на электроэнергию поднялась на на 2% и составит 4,0 рубля за кВт/час, а за газоснабжение придется заплатить — 6,19 рубля за 1 кубометр. В ближайшее время белгородцы получат новые платежки за услуги ЖКХ. Радует, что хоть цена за газ и вывоз мусора останется прежней. При этом белгородцы активно собирают подписи под петицией в надежде, что законопроект, который ударит по карману буквально каждую семью, отменят.

Белгородцев ждут следующие цены: холодное водоснабжение составит 20,69 рубля за кубический метр; горячая вода будет стоить 109,78 рублей за кубометр, а водоотведение 19,09 рубля .

В Белгородском районе холодная вода подорожает на 42,1% и составит 25 рублей за кубометр, водоотведение подорожало на 30,8% и теперь составляет 25 рублей.

Подчеркнем, что тарифы на воду изменятся только в октябре 2019 года, пока жители областного центра будут платить также. При этом большая часть горожан надеется, что отмена законопроекта о повышении тарифов на воду в Белгородской области может состоятся. И для этого активно включаются в сбор подписей под петицией, которая на сегодняшний день, 7 июля, уже собрала 5 555 автографов.

ИСТОЧНИК KP.RU