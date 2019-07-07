Вырубку деревьев в Белгороде прокомментировали в департаменте городского хозяйства

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-07T10:38:54+03:00

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По вырубке деревьев в Белгороде руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин сказал, что решение по каждому дереву принималось отдельно. При этом чиновник подчеркнул, что считает, что задачей городской администрации является «максимальное сохранение в областном центре благоприятной экологической обстановки и недопущение несчастных случаев, которые могут возникнуть из-за больных деревьев».

В департаменте рассказали, что на 5 участках, в том числе центральных улицах и транспортных развязках, будут высажены 2 518 деревьев и 1 800 кустарников. Так, на улице Попова и Гражданском проспекте в сентябре появятся 150 взрослых саженцев липы. Также в городе высадят ели, туи, черемуху, сосну, ясени, клены и акации.

Напомним, что деревья выкорчевали на улицах Чумичова, Попова и Гражданском проспекте. С Гражданского проспекта, например, исчезли несколько конских каштанов, а на улице Чумичова убирают березы и ели.

Что касается 23 деревьев на улице Попова, возраст которых более 50 лет, их выкорчевывание вызвало бурю негодования у белгородцев. Мэр города объяснил, что здесь администрация явно недоработала и следовало провести сначала разъяснительную работу и посоветоваться с горожанами, а уж потом убирать деревья. О том, что они больны, речи не шло.

ИСТОЧНИК KP.RU