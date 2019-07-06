Белгородские судебные приставы приостановили эксплуатацию опасного парового котла

СЕГОДНЯ 20:06 2019-07-06T20:06:17+03:00

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В Белгороде судебные приставы приостановили деятельность парового котла, который эксплуатировался с грубыми нарушениями обязательных требований промышленной безопасности.

Постановление Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Белгородской области обязывало Белгородский хладокомбинат приостановить эксплуатацию технического устройства на 90 суток. Дальнейшая его эксплуатация создавала непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, поскольку не позволяла обеспечить необходимую безопасность на опасном производственном объекте.

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств в день поступления исполнительного документа установил пломбы на паровом котле. Теперь на протяжении всего срока судебные приставы будут контролировать исполнение административного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU