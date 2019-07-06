2019-07-06T19:39:29+03:00
Общество

Аэропорт Старого Оскола все же не будет платить штраф в размере поллумиллиона рублей

Назначенный штраф отменен арбитражным судом Центрального округа города Кагула
Ирина ТАРАСОВА
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Аэропорт Старого Оскола обжаловал постановление о наложении крупного штрафа в суде.Аэропорт Старого Оскола обжаловал постановление о наложении крупного штрафа в суде.Фото: "КП" Архив
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В феврале и апреле нынешнего года «Комсомлка» и ряд других изданий писали о том, что ОАО «Аэропорт Старый Оскол» по требованию Белгородской транспортной прокуратуры постановлением Верхне-Донского управления Ростехнадзора было привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 000 рублей. По горячим следам дело пересмотрели в арбитражном суде, но оставили решение в силе. Но 3 июля 2019 года арбитражный суд Центрального округа города Калуга все же вынес решение в пользу аэропорта Старого Оскола.

В феврале такой полумиллионный штраф был наложен после проведения проверки соблюдения градостроительного законодательства. Белгородская транспортная прокуратура в августа 2018 года установила ряд нарушений. В частности, было установлено, что аэропорт осуществил реконструкцию существующего аэровокзала путем пристройки помещения для нахождения пассажиров при посадке в воздушное судно без разрешения на реконструкцию.

Ответчик, не согласившись с таким решением, обжаловал его в Арбитражном суде Белгородскорй области. Но тогда суд оставил решение прокуратуры в силе.

Как сообщает юрисконсульт ОАО «Аэропорт Старый Оскол Иван Сергеев, 3 июля 2019 года в рамках рассмотрения кассационной жалобы ОАО "Аэропорт Старый Оскол" по делу №А08-9072/2018 Арбитражным судом Центрального округа города Калуга данное постановление Верхне-Донского управления Ростехнадзора признано незаконным, назначенный штраф отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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