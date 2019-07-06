Как и где можно отметить белгородцам День семьи, любви и верности
Сегодня, 6 июля, в канун праздника Дня семьи, любви и верности белгородцы, в том числе и самые маленькие, смогут увидеть мини-спектакль «Букет ромашек». Состоится он на набережной реки Везелка в парке Победы в 18.00. В спектакле расскажут о жизни святых Петра и Февронии, а также об одном малыше, которому не хватало родительского внимания.
Вход — свободный.
На Белгородском Арбате 7 июля будет весело и шумно. Танцы, игровые и анимационные программы, семейный эстафеты, различные мастер-классы. И это — далеко не все, что будет включать в себя «Белая вечеринка».
В 19.00 белгородцев порадует выступление кавер-группы Divergent, а завершит вечер пенная дикотека. Вход — свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU