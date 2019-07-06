2019-07-06T14:02:19+03:00
Общество

Как и где можно отметить белгородцам День семьи, любви и верности

В чудесный семейный праздник жители областного центра и гости города смогут побывать на спектакле, потанцевать на «Белой вечеринке», а еще поучаствовать в различных конкурсах
Ирина ТАРАСОВА
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Как и где можно отметить белгородцам День семьи, любви и верности.Как и где можно отметить белгородцам День семьи, любви и верности.
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Сегодня, 6 июля, в канун праздника Дня семьи, любви и верности белгородцы, в том числе и самые маленькие, смогут увидеть мини-спектакль «Букет ромашек». Состоится он на набережной реки Везелка в парке Победы в 18.00. В спектакле расскажут о жизни святых Петра и Февронии, а также об одном малыше, которому не хватало родительского внимания.

Вход — свободный.

На Белгородском Арбате 7 июля будет весело и шумно. Танцы, игровые и анимационные программы, семейный эстафеты, различные мастер-классы. И это — далеко не все, что будет включать в себя «Белая вечеринка».

В 19.00 белгородцев порадует выступление кавер-группы Divergent, а завершит вечер пенная дикотека. Вход — свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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